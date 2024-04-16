الرياضة

شاهد | أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون (6-0)

محمد ابو الوفاaccess_time8 / شوال / 1445 هـ      16 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون (6-0)

انتصر تشيلسي بنصف دستة أهداف  على إيفرتون سهرة الاثنين، في ختام مباريات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).


دارت أحداث المباراة في أرضية ملعب (ستامفورد بريدج) عقر دار تشيلسي في العاصمة لندن أمام حشد جماهيري كبير، وبصافرة الحكم بول تيرني.


الانتصار رفع رصيد الفريق الأزرق إلى 47 نقطة في المركز التاسع، حيث واصل منواله المميز دون هزائم، بتحقيق 5 انتصارات و3 تعادلات من آخر 8 مباريات.


أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون استحوذ على نصيب الأسد منها صانع الألعاب الشاب كول بالمر الذي سجّل سوبر هاتريك في الدقائق 13 و18 و29 و64.


فيما تكفّل بالهدفين الأخرين، المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 44، والشاب الصاعد من الأكاديمية آلفي جيلكريست في الدقيقة 90.

 

أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون (6-0)

 

ب

m.abo.elwafa

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