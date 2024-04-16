الرياضة “المسار الرياضي” راعياً رياضياً لـ “كأس العالم لقفز الحواجز والترويض”

الرياض – هاني البشر

وقّعت مؤسسة المسار الرياضي اتفاقية مع الاتحاد السعودي للفروسية، ليصبح المسار الرياضي راعياً رياضيًّا رسميًّا لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 والتي تنطلق فعالياتها غدًا على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتشهد البطولة مشاركة أصحاب المراكز الستة الأولى في التنصيف العالمي بالإضافة إلى ثلاثة فرسان سعوديين تأهلوا إلى كأس العالم بجدارة. يذكر أن مؤسسة المسار الرياضي وقعت في وقت سابق عقد شراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية في ديسمبر من عام 2022 لتكون راعياً رياضياً لبطولات الاتحاد السعودي للفروسية لموسم 2022/2023. من جانبه، أبدى صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية اعتزازة بالشراكة الناجحة مع مؤسسة المسار الرياضي وأوضح، قائلا “نعتز اليوم بالشراكة الناجحة مع مؤسسة المسار الرياضي وتواجدهم كراعي رياضي في الحدث الأهم الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض”. وأضاف سموه: ” نحرص في الاتحاد السعودي للفروسية على الشراكة الناجحة مع الشركات والمؤسسات الرائدة، التي ترفع من مستوى الاستضافات لأحداث الفروسية الكبرى ومواكبة تطلعات (رؤية السعودية 2030)”. من جهتها، عبرت السيدة جين ماكجيفرن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي عن اهتمام المسار الرياضي بهذه البطولات، وقالت: ” إن بطولة قفز الحواجز والترويض وأنشطة الفروسية الأخرى إحدى ركائز رؤية المشروع لتحويل مدينة الرياض لتصبح وجهة مبتكرة لاتباع نمط حياة صحي ورياضي”.

وأضافت السيدة جين “تعتبر هذه البطولة ذات منافسة عالية تحقق ما نطمح إليه مع الاتحاد السعودي للفروسية في دعم هذه الأنشطة الرياضية مما يعكس دورنا في رفع مستوى الوعي بأهمية تلك الأنشطة”. وأكدت السيدة جين أن بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض حدث عالمي؛ ويعد مصدر إلهام لطموحات المسار الرياضي، مشددة على أن الشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية تعد المنبر المثالي لتشجيع المشاركة المجتمعية.