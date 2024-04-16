استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر البلياردو للسيدات يدشن معسكر الرياض الخميس المقبل

البلاد- الرياض
يدشن المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا 2024″ التي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري بمشاركة 16 منتخبًا.
ويقيم الأخضر معسكرًا داخليًا بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام، ابتداء من يوم الخميس المقبل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م