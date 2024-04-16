الرياضة استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية.. أخضر البلياردو للسيدات يدشن معسكر الرياض الخميس المقبل

البلاد- الرياض

يدشن المنتخب السعودي للبلياردو للسيدات تحضيراته للمشاركة في البطولة الآسيوية للبلياردو للسيدات والفتيات تحت 17 عامًا 2024″ التي تقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري بمشاركة 16 منتخبًا. ويقيم الأخضر معسكرًا داخليًا بمدينة الرياض لمدة خمسة أيام، ابتداء من يوم الخميس المقبل. وقد تم اختيار 13 لاعبة لدخول المعسكر، منهن 9 لاعبات لفئة السيدات هن” لارا الزنان ويارا العبود (نادي النصر)، ومنار بخاري وفاطمة الصايغ (ناد نيوم) ورحاب شكري وسهراب شكري وميعاد كداف (نادي الاتحاد) زالبتول حمزة ورولا عاشور (نادي الشباب). فيما تم اختيار 4 لاعبات لفئة تحت 17عامًا، هن “منار البلوي ونوت البلوي (نادي الوطني) وجنى القباني (نادي الفرع) وآلاء الحلوة ( نادي الشباب).