الرياضة إيكيرمان: حضرت للرياض للمحافظة على لقب مونديال قفز الحواجز

الرياض – هاني البشر

شدد الفارس السويدي هنريك فون إيكيرمان المصنف الأول عالمياً في قفز الحواجز، على أن المشاركة في بطولة لقفز الحواجز داخل صالة مغلقة؛ تعد المنافسات الأجمل في روزنامة الاتحاد الدولي للفروسية، وقال: ” العروض في الصالات المغلقة تكون عرضا حقيقيا للخيول”. ويحتضن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض اعتباراً من يوم الغد الأربعاء بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 2024 في نسختها الـ 45، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على بمشاركة 51 فارسا وفارسة يمثلون 24 دولة. وأكد الفارس السويدي (43 عاماً) أن بطولات كأس العالم تحمل مكانة خاصاً في حياته وكبيرة لدى كل رياضيي هذه الرياضة، وقال: “منذ أن نشأت وأنا أشاهد وأتابع قفز الحواجز، أثار حبي لهذه الرياضة، بدأ كل شيء بالنسبة لي في جوتنبرج، أتذكر المرة الأولى التي قضيتها هناك، عندما شاهدت فوز الفارس لودجر بيرباوم مع الفرس راتينا، هذه هي أول ذكرى لي من سلسلة مباريات كأس العالم، مشاهدتهم يتنافسون في جوتنبرج جعلتني أرغب في أن أكون هناك يومًا ما”. وقدم الفارس السويدي موسماً كبيراً رغم ضمانه المشاركة في كأس العالم تلقائياً لكوه حاملاً للقب، حيث أستعد وشارك في الموسم الجاري بستة خيول مختلفة وحصل فيها على المراكز الأولى معهم جميعًا. وأضاف: ” تأهلت مسبقاً بالفعل لأنني فزت بالنهائي الموسم الماضي، لكنني شاركت في العديد من التصفيات على أي حال، ركبت خيولا مختلفة، كل الخيول التي أملكها، سعيد جدًا بذلك، واخترت الجوادين الملك إدوارد وإليانا للمشاركة بهم في الرياض”. وعن المنافسة في البطولة الحالية ومن يرشح للمنافسة على اللقب، قال إيكيرمان “سأبذل قصارى جهدي ومن الصعب دائمًا التغلب في بطولة على الفارس الفرنسي جوليان إبايلارد، لكني سأذهب إلى الرياض بهدف الفوز بالنهائي مرة أخرى”.