GoodDot تتعاون مع المركز الدولي لفنون الطهي في دبي لرفع مستوى التميز في الطهي النباتي

جدة : البلاد

أعلنت GoodDot، الشركة الرائدة في بروتين اللحوم النباتية، عن تعاونها مع المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في دبي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الطهاة من الحصول على شهادات متخصصة في صياغة أطباق البروتين النباتية الرائعة. بمناسبة علامة فارقة في تطور البروتين النباتي، تلتزم GoodDot وICCA Dubai بإنشاء معيار يستهلك فيه العالم البروتين النباتي.

أكد سونجيه راجا، المدير والرئيس التنفيذي ل ICCA Dubai، “في ICCA، نعتقد أن مدرسة الطهي هي منصة مثالية لرعاية طهاة الغد وغرس فهم عميق للاستدامة. تؤكد شراكتنا مع GoodDot التزامنا بدمج الممارسات المستدامة منذ بداية رحلة الطاهي. من خلال تزويد الطهاة الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لصياغة أطباق البروتين النباتية، ساعدنا في تمكينهم من قيادة الطريق نحو مستقبل طهي أكثر استدامة.”

وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال سانجاي كافاليكار، المدير التنفيذي لتجارة الموارد الطبيعية: “بالشراكة مع الرواد والقادة في البروتينات النباتية مثل GoodDot، تهدف Resources Nature إلى إبراز العلامات التجارية الرائدة من شبه القارة الهندية. في توفير بنية تحتية وخدمات توزيع شاملة، نفخر بكوننا جزءا من النظام البيئي لتوفير عروض غذائية مستدامة للبروتين البديل في كل من قطاعي HoReCa وتجارة التجزئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. المنتجات بأسعار معقولة وتنافسية ومغذية هي حجر الزاوية في شركة Resources Nature Trading LLC.”

مع التحول العالمي نحو تجارب تناول الطعام المستدامة والخالية من القسوة، ارتفع الطلب على البروتين النباتي، مما جعل الطهاة على التوالي يبحثون عن طرق لتعزيز مهاراتهم. إدراكا لهذا الطلب ومساعدة الطهاة على التكيف مع مشهد الطهي المتطور، اجتمعت GoodDot وICCA Dubai لتقديم برنامج شهادة متخصص. تم تصميم هذا البرنامج المتخصص لتزويد الطهاة بالمعرفة والمهارات للتفوق في الطهي النباتي.

في معرض تسليط الضوء على منتجات جوددوت، قال الشيف إسلام مسعود، رئيس نادي الطهاة الشباب، نقابة الإمارات للطهي: “أود أن أعرب عن امتناني ل ICCA وGoodDot لتنظيم هذه التجربة الغامرة في عالم البروتينات النباتية الجديدة. تلعب البروتينات النباتية دورا مهما جدا في توسيع آفاق الطهي للمستهلكين ولها أيضا بصمة استدامة لا تصدق. كان من المثير للاهتمام حقا أن نرى كيف يمكن للطهاة تطبيق مهاراتهم في الطهي على أشكال متعددة الاستخدامات من البروتينات النباتية ورعاية مختلف الأطباق والمأكولات منها. في الأيام القادمة، يمكن للمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن يتوقعوا دمج النكهات المحلية وتقاليد الطهي في مجال البروتينات النباتية.”

إضافة إلى ذلك، قالت الشيف يارا مصطفى، شيف مقدم البرامج التلفزيونية، فنادق ومنتجع جميرا، “بصفتنا طاهيا، نبحث دائما عن مكونات جديدة لتطبيق مهاراتنا في الطهي أيضا. كانت الدورة التدريبية حول البروتينات الذكية التي نظمتها ICCA مقدمة لا تصدق بالنسبة لي للعالم الجديد تماما من البروتينات البديلة. لقد فوجئت بسرور برؤية براعة بروتينات نبات GoodDot التي يمكن طهيها عبر مختلف المأكولات العالمية. مع المزيد والمزيد من المستهلكين والمؤسسات الذين يتطلعون إلى تنويع محفظة البروتين الخاصة بهم من خلال دمج البروتينات النباتية في عروضهم، فإن مثل هذه البرامج التجريبية على البروتينات النباتية ستقطع شوطا طويلا في

تعميم البروتينات النباتية في الشرق الأوسط.”

تعليقا على الشراكة، قال أبهيشيك سينها، مؤسس جوددوت: “العالم

احتضان الحياة النباتية بشكل متزايد، وذلك بفضل الفوائد المتعددة التي يحملها نمط الحياة. أنا واثق من أن شراكة GoodDot-ICCA Dubai ستكون بمثابة منارة للابتكار والتعليم والتميز في الطهي. سيضرب تعاوننا المثل ويشجع مدارس الطهي في جميع أنحاء العالم على التعمق أكثر في عالم البروتينات البديلة.”

يتم الترحيب بالبروتين النباتي من قبل مجموعة متنوعة من الجماهير التي تتعامل مع عدد لا يحصى من القضايا التي يواجهها الأفراد بسبب أنماط الحياة الحديثة. توفر البروتينات النباتية العناصر الغذائية الأساسية مع تقليل استهلاك الدهون المشبعة والكوليسترول وبالتالي تحسين النتائج الصحية. تعالج هذه البروتينات أيضا القضايا الحرجة للاستدامة والأمن الغذائي التي تخلق تأثيرا عالميا وتساعد في حماية البيئة والموارد المختلفة. إلى جانب ثراء البروتين، تقدم بعض الشركات النباتية مثل GoodDot للمستهلكين بروتينا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة باللحوم الحيوانية. مع اعتماد الناس للبروتين النباتي كمصدر رئيسي للعناصر الغذائية، لا يزال التنوع في الوصفات وطرق التحضير سوقا لم يمسها إلى حد كبير.

لا يؤكد تعاون GoodDot وICCA Dubai على التزام كلا الكيانين بتناول الطعام المستدام فحسب، بل يستعد أيضا لوضع معيار جديد لتعليم الطهي النباتي على نطاق عالمي.