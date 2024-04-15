الرياضة

بعد غياب طويل.. الزمالك يحسم ديربي القاهرة ويتغلب على الأهلي بثنائية

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ      15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حسم فريق الزمالك ديربي القاهرة بعدما نجح في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى المصري.

افتتح سيف الجزيري التسجيل للزمالك في شباك الأهلي بالدقيقة 44، وتمكن أحمد عبد القادر من إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 73، ثم نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 86.

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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