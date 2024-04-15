بعد غياب طويل.. الزمالك يحسم ديربي القاهرة ويتغلب على الأهلي بثنائية

محمود العوضي- جدة
حسم فريق الزمالك ديربي القاهرة بعدما نجح في الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى المصري.
افتتح سيف الجزيري التسجيل للزمالك في شباك الأهلي بالدقيقة 44، وتمكن أحمد عبد القادر من إدراك هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 73، ثم نجح سيف الدين الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 86.
"إديني سيف وكمان سيف".. هدف سيف الجزيري في مرمى الأهلي بتعليق "أيمن الكاشف"💥💥 pic.twitter.com/WmJ29lSAB9
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024
"عبد القادر المغامر البديل ينجح في التسجيل".. تعليق أيمن الكاشف على هدف أحمد عبد القادر ضد الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/HETj4gsSmF
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024
جووووووووووووول.. هدف قاااتل لسيف الجزيري مهاجم الزمالك في شباك الأهلي 🔥🏹 pic.twitter.com/m9LzS6OHGh
— OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024