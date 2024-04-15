رئيس أوزبكستان يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

طشقند : واس

استقبل فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وفي بداية الاستقبال، نقل سمو وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب أوزبكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان يوسف بن صالح القهرة، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.