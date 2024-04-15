الرياضة

دنيا أبو طالب تواصل التألق.. وصغار التايكوندو يشاركون في الألعاب الخليجية

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ      15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، ثالثة العالم، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها بالعاصمة الصربية بلغراد في وزن 53 كجم، بعد فوزها أمس على اللاعبة الصربية (تيودورا) في دور الـ 16- والكرواتية (هيلينا) بدور الثمانية، وتعثرت في نصف النهائي أمام التشيكية (دومينيكا) لتضيف ميدالية لرصيدها من النتائج المميزة، التي كان آخرها تأهلها المباشر لأولمبياد باريس 2024.


من جهة أخرى، وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى إمارة الفجيرة للمشاركة ضمن وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب؛ التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 / 4 إلى 2 / 5 / 2024م.

 

وستقام منافسات التايكوندو الثلاثاء والأربعاء 16-17 أبريل الجاري بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

من جانبه، أوضح مدير المنتخبات الكابتن ناصر القحطاني أن الهدف من المشاركة توشح الذهب، مشيراً إلى أن اللاعب السعودي بات معززاً بالخبرة والتجربة؛ جراء المشاركات الماضية على الصعيدين الدولي والعربي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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