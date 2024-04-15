دنيا أبو طالب تواصل التألق.. وصغار التايكوندو يشاركون في الألعاب الخليجية

الرياض – محمد الجليحي
حققت لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، ثالثة العالم، الميدالية البرونزية في منافسات البطولة الدولية التي تدور رحاها بالعاصمة الصربية بلغراد في وزن 53 كجم، بعد فوزها أمس على اللاعبة الصربية (تيودورا) في دور الـ 16- والكرواتية (هيلينا) بدور الثمانية، وتعثرت في نصف النهائي أمام التشيكية (دومينيكا) لتضيف ميدالية لرصيدها من النتائج المميزة، التي كان آخرها تأهلها المباشر لأولمبياد باريس 2024.
من جهة أخرى، وصلت أمس بعثة المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب إلى إمارة الفجيرة للمشاركة ضمن وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب؛ التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 / 4 إلى 2 / 5 / 2024م.