انطلاق مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالقريات

القريات : البلاد
انطلقت أمس فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار، حيث يستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات 5 أيام، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساءً؛ ويهدف للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.
ويتضمن المهرجان أركان (سوق الحرفيين، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي).
يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية وتضم 3 مناطق رئيسة وهي: الطبيق، الخنفة، وحرة الحرة.