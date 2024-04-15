انطلاق مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالقريات

القريات : البلاد

‎انطلقت أمس فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار، حيث يستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات 5 أيام، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساءً؛ ويهدف للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.

‎ويتضمن المهرجان أركان (سوق الحرفيين، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي).

‎يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية وتضم 3 مناطق رئيسة وهي: الطبيق، الخنفة، وحرة الحرة.