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انطلاق مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بالقريات

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ      15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

القريات : البلاد

 ‎انطلقت أمس فعاليات مهرجان محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 9 مواقع وأجنحة للفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة لإثراء الزوار، حيث يستمر المهرجان الذي تنظمه هيئة تطوير المحمية في المركز الحضاري بمحافظة القريات 5 أيام، ويستقبل زواره يومياً من الساعة 4 إلى 11 مساءً؛ ويهدف للتعريف بالمواقع السياحية والترفيهية داخل نطاق المحمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة المحمية.

 ‎ويتضمن المهرجان أركان (سوق الحرفيين، ومنطقة الحياة الفطرية، وجناح المحمية، ومسرح الفنون الأدائية، ومنطقة الطفل، ومسابقات تفاعلية، ومنطقة التشجير والزراعة، ومنطقة المطاعم والمقاهي).

 ‎يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر المحميات البرية وتضم 3 مناطق رئيسة وهي: الطبيق، الخنفة، وحرة الحرة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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