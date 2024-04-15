المغرب تجهز أخضر رفع الأثقال لبطولة العالم في البيرو 

وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى المغرب لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي ويستمر لمدة 33 يومًا وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم تحت 17 عام التي ستقام بالبيرو خلال المدة من 17-26 / 5 /2024م.
وضمَّت بعثة أخضر الأثقال اللاعبين محمد عجيان ( نادي الهدى) و محمد الوباري (نادي العمران) و محمد الزوري (نادي الهدى) و محمد الحليو (نادي الهدى) و محمد المرزوق (نادي الهدى) و علي الحوار (نادي النور) و عبدالله محيميد (نادي النصر) و عباس المهدي (نادي السلام) و عبدالله القيصوم (نادي الهدى) و منتظر المحسن (نادي النور).
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م