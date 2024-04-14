تعادل ميلان خارج أرضه بثلاثة أهداف لمثلها (3-3) أمام ساسولو الأحد، في إطار لقاءات الأسبوع 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).
وحافظ ميلان على وصافته للائحة ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة، خلف المتصدر إنتر ميلان (82 نقطة) وقبل يوفنتوس صاحب المركز الثالث (63).
أهداف مباراة ميلان وساسولو بدأها أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عبر أندريا بينامونتي، ثم أضاف أرماند لورنتي الهدف الثاني لساسولو بالدقيقة 10.
وقلص رافائيل لياو النتيجة لميلان في الدقيقة 20، وبعد الاستراحة أضاف ساسولو الهدف الثالث عبر لورنتي في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة (3-1).
غير أنّ ميلان عاد وسجّل هدفين متتاليين عبر الصربي لوكا يوفيتش والسويسري نوح أوكافور في الدقيقتين 59 و84، لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).
شاهد أهداف مباراة ميلان وساسولو 3-3
واحدة من أفضل مواجهات الكالتشيو هذا الموسم 🌟
نهاية المباراة بتعادل ميلان مع مضيفه ساسولو بنتيجة 3-3 ضمن الجولة الـ32 من الكالتشيو
شاهد أهداف المباراة الرائعة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ساسولو_ميلان pic.twitter.com/fn9rvW0WWy
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 14, 2024