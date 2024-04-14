تعادل ميلان خارج أرضه بثلاثة أهداف لمثلها (3-3) أمام ساسولو الأحد، في إطار لقاءات الأسبوع 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).



وحافظ ميلان على وصافته للائحة ترتيب المسابقة برصيد 69 نقطة، خلف المتصدر إنتر ميلان (82 نقطة) وقبل يوفنتوس صاحب المركز الثالث (63).



أهداف مباراة ميلان وساسولو بدأها أصحاب الأرض في الدقيقة 4 عبر أندريا بينامونتي، ثم أضاف أرماند لورنتي الهدف الثاني لساسولو بالدقيقة 10.



وقلص رافائيل لياو النتيجة لميلان في الدقيقة 20، وبعد الاستراحة أضاف ساسولو الهدف الثالث عبر لورنتي في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة (3-1).



غير أنّ ميلان عاد وسجّل هدفين متتاليين عبر الصربي لوكا يوفيتش والسويسري نوح أوكافور في الدقيقتين 59 و84، لتنتهي المباراة بالتعادل (3-3).

شاهد أهداف مباراة ميلان وساسولو 3-3