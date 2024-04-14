العراق يغلق مجاله الجوي

بغداد : البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، مساء أمس، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الأجواء العراقية، وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي لها، أن إغلاق المجال الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي يأتي لحماية وضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين والمسافرين.

من جانبها، ذكرت سلطة الطيران العراقي في بيان أن إغلاق الأجواء العراقية يبدأ من يوم السبت الساعة 11:30 مساءً إلى الساعة 05:30 فجراً، وذلك بتوقيت المحلي في العراق، مضيفةً بأن الإغلاق قابل للتمديد.