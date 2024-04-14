الدولية

العراق يغلق مجاله الجوي

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1445 هـ      14 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بغداد : البلاد

أعلنت الحكومة العراقية، مساء أمس، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات في الأجواء العراقية، وذلك حسب التطورات الميدانية في المنطقة.

 وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان رسمي لها، أن إغلاق المجال الجوي، وإيقاف الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي يأتي لحماية وضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين والمسافرين.

 من جانبها، ذكرت سلطة الطيران العراقي في بيان أن إغلاق الأجواء العراقية يبدأ من يوم السبت الساعة 11:30 مساءً إلى الساعة 05:30 فجراً، وذلك بتوقيت المحلي في العراق، مضيفةً بأن الإغلاق قابل للتمديد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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