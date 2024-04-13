8 زلازل تضرب مقاطعة بجنوب تايوان

البلاد : د ب أ

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن مقاطعة “شيا يي” جنوب البلاد شهدت ثمانية زلازل، في الفترة من أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت.

وأضافت أن تلك الزلازل، من المحتمل أن تكون غير مرتبطة بزلزال هوالين، الذي وقع الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية “سي.إن.إيه” اليوم.

وتابعت الإدارة أنه من الساعة 11 و43 دقيقة مساء أمس الجمعة ، حتى 6 و50 دقيقة صباح اليوم السبت، ضرب إجمالي ثمانية زلازل، مقاطعة “شيا يي”، وكان أقوى زلزال، بقوة 9ر4 درجة، ومركزه في بلدة “بوداي”.

واستبعد وو شين-فو، مدير مركز رصد الزلازل أن يكون لهذه الزلازل، التي ضربت مقاطعة “شيا يي”، صلة بصدع “ميشان” وقال إنها منفصلة أيضا عن زلزال هوالين.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك المزيد من الزلازل، في الأيام المقبلة، لكن من المتوقع أن تكون قوتها محدودة، بينما حث السكان على اتخاذ الحذر، حيث أن تايوان منطقة عرضة للزلازل.

جدير بالذكر أنه بعد الزلزال الذي بلغت شدته 2ر7 درجة وضرب سواحل مقاطعة هوالين، شرق تايوان، في الثالث من نيسان/أبريل، كانت هناك مخاوف من أنه قد يؤدي إلى حدوث زلازل قوية، في أجزاء أخرى من البلاد.