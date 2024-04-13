الرياضة راكيتيتش: سعيد في الرياض.. والسعوديون يحبون كرة القدم بجنون

البلاد- جدة أعرب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق الشباب عن سعادته باللعب في دوري روشن للمحترفين، بجانب حبه للحياة والإقامة في الرياض.

إيفان راكيتيتش وجه الدعوة إلى الجميع بضرورة زيارة المملكة العربية السعودية. وكان راكيتيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد انضم إلى صفوف فريق الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي في صفقة مجانية. راكيتيتش صرح لقناة Jijantes الإسبانية: «لقد تفاجأت بالصورة الإيجابية في السعودية، فأنا لا أحمل إلا المشاعر الإيجابية عن هذا البلد، وأدعو الجميع لرؤية ما شاهدته، فالتنظيم هنا على أعلى مستوى والرياض مدينة رائعة للغاية». وعن الدوري السعودي؛ قال نجم منتخب كرواتيا: «السعوديون يحبون كرة القدم بجنون، ولديهم خطط مستقبلية مذهلة». وتابع: «نعم الكرة في السعودية ليست مثل إسبانيا وإنجلترا بعد، لكن الدوري يتقدم بخطوات إيجابية مثيرة للاهتمام». وواصل راكيتيتش: «أنا هنا لكي أساعد في هذا النمو، ويمكنك مشاهدة التطور شهرًا بعد الآخر، وحينما تلحظ ذلك، وتراه واقعًا، فأنت ترضى عن ذاتك». راكيتيتش شارك مع الشباب في 5 مباريات فقط حتى الآن، ساهم خلالها في إحراز هدفين. ويغيب راكيتيتش عن الشباب بسبب تجدد إصابته مؤخرًا، حيث خاض مباراة الهلال دون اكتمال جاهزيته، ما أدى إلى تفاقم الإصابة.