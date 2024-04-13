الرياضة “دي بروين” يقترب من دوري روشن السعودي

البلاد- جدة ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي تبحث عن بديل للبلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق الكروي الأول تحسبًا لانتقاله إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل. ووفقًا لتقرير لموقع “ذا أثليتك” أمس الجمعة، فإن إدارة بطل الدوري الإنجليزي تستهدف التعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا بوصفه بديلاً بارزًا للنجم البلجيكي دي بروين. وذكر الموقع الإنجليزي أن النجم البلجيكي قد ينتقل إلى أحد الأندية الأربعة الكبرى في دوري روشن السعودي “الهلال، أو النصر، أو الاتحاد أو الأهلي”. ويحظى دي بروين بعلاقة رائعة مع مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة دوري المحترفين، الذي فاوضه للقدوم إلى السعودية، ولم يحدد اسم النادي الذي سينتقل إليه حتى الآن. وكشفت “ذا أثليتك” أن مانشستر سيتي قدم عرضًا للبرازيلي لوكاس باكيتا بقيمة 70 مليون يورو الصيف الماضي، لكن المفاوضات بين الطرفين تعطلت؛ بسبب ادعاءات على اللاعب بتدخله في مراهنات على مباريات كرة القدم في البرازيل. يُذكر أن اللاعب البلجيكي انتقل إلى مانشستر سيتي في الصيف الذي سبق موسم 2015-2016، وعقده مع مان سيتي يسري حتى يونيو 2026.