الأولى أبريل 2025.. جدة تحتضن المرحلة الخامسة من بطولة العالم لسباقات فورمولا1

البلاد- جدة كشف الاتحاد الدولي للسيارات أمس عن برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل، وبناءً عليه سيقام السباق الافتتاحي للموسم القادم في أستراليا لأول مرة في ستة أعوام. وسينطلق الموسم في 16 مارس في ملبورن وسينتهي في أبوظبي في السابع من ديسمبر. وأقيم سباق جائزة البحرين الكبرى في الجولة الافتتاحية للموسم منذ 2021 بينما كان السباق السعودي في الجولة الثانية في البطولة منذ 2022. سينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية يوم 16 مارس، ومن ثم بعدها مباشرة ستبدأ جولة الصين في 23 مارس. ومن ثم سيكون هناك فارق أسبوعين قبل استئناف الموسم في سوزوكا اليابانية يوم 6 أبريل. وتستضيف المملكة العربية السعودية المرحلة الخامسة من الموسم القادم 20 أبريل من العام القادم، في حين تستضيف البحرين المرحلة الرابعة في 13 أبريل. وسينطلق الموسم الأوروبي في 18 مايو من إيمولا، مع ثلاث جولات متتالية تتضمن موناكو 25 مايو وإسبانيا 1 يونيو. وبعد جولة كندا في 15 يونيو، ستقام جولتان متتاليتان في النمسا وبريطانيا يومي 29 يونيو و6 يوليو على التوالي، قبل جولتين متتاليين إضافيتين في بلجيكا والمجر يومي 27 يوليو و3 أغسطس كآخر جولتين قبل العطلة الصيفية. وستعود البطولة بعد العطلة من بوابة هولندا يوم 31 أغسطس، قبل أن يعود الموسم لجدول مماثل للموسم الجاري. بينما ستبدأ الجولات الأخيرة من 3 جولات متتالية في الولايات المتحدة، المكسيك والبرازيل قبل لاس فيغاس، قطر وأبوظبي التي ستختم موسم 2025 يوم 7 ديسمبر.