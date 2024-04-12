أتالانتا يقهر ليفربول بثلاثية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

البلاد- جدة
صعق فريق أتالانتا الإيطالي مضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
أحرز هدف أتالانتا اللاعب سكاماكا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وعاد سكاماكا ليعزز النتيجة لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 60، فيما أحرز بيسلاتش الهدف الثالث في الدقيقة 38.
ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في لقاء العودة على ملعب أتالانتا.
⚽️🔥 أتالانتا يفاجئ ليفربول ويفتتح التسجيل عن طريق سكاماكا#الدوري_الأوروبي | #ليفربول_أتالانتا #UEL pic.twitter.com/PQtxbhp4QI
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2024
⚽️🔥 سكاماكا يوقع على الثنائية ويعزز تقدم أتالانتا#الدوري_الأوروبي | #ليفربول_أتالانتا#UEL pic.twitter.com/2fsZLzeE7J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2024
⚽️🔥 أتالانتا يُحرج ليفربول بعد إضافة الهدف الثالث#الدوري_الأوروبي | #ليفربول_أتالانتا#UEL pic.twitter.com/uAHAGcObvT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 11, 2024