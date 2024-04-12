الرياضة

أتالانتا يقهر ليفربول بثلاثية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

صعق فريق أتالانتا الإيطالي مضيفه ليفربول الإنجليزي بثلاثية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أحرز هدف أتالانتا اللاعب سكاماكا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وعاد سكاماكا ليعزز النتيجة لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 60، فيما أحرز بيسلاتش الهدف الثالث في الدقيقة 38.

ويلتقي الفريقان الأسبوع المقبل في لقاء العودة على ملعب أتالانتا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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