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135 حديقة ومتنزهًا في الباحة

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

‎الباحة : البلاد

 تشهد المتنزهات الطبيعية بمنطقة الباحة إقبالاً كبيراً من الأهالي والزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، للاستمتاع بالأجواء الجميلة، والضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة خلال فترة المساء، ولقضاء أوقات بصحبة الأهل والأصدقاء.

 وهيأت أمانة الباحة أكثر من 135 متنزهاً وحديقةً لاستقبال الزوار والمتنزهين، للاستمتاع بالأجواء الغائمة التي تشهدها المنطقة، ولقضاء أوقات من الاستجمام والترفيه ضمن مساحات من المسطحات الخضراء والأشجار ونوافير المياه، إضافة إلى مجاميع الألعاب والعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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