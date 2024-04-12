ميلان يسقط في ملعبه أمام روما بالدوري الأوروبي

حسم روما الإيطالي مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي (2023-2024) بالفوز خارج قواعده على حساب مواطنه ميلان بهدف نظيف، سهرة الخميس.



في ملعب (سان سيرو) عقر دار ميلان شمالي إيطاليا أمام حشد جماهيري غفير، سجّل المدافع جيانلوكا مانشيني هدف الفوز لروما في الدقيقة 17.



وفي نفس الدور، انقاد ليفربول الإنجليزي إلى خسارة مدوية في ملعبه (أنفيلد) أمام أتالانتا الإيطالي بنتيجة (3-0) في أكبر مفاجآت ربع النهائي.



وسجّل ثلاثية أتالانتا كل من المهاجم الدولي الإيطالي جيانلوكا سكاماكا في الدقيقتين 38 و60، وصانع الألعاب الكرواتي ماريو بازاليتش (83).



كما انتصر باير ليفركوزن (2-0) على حساب وست هام الإنجليزي، وحسم بنفيكا البرتغالي مباراته أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي بنتيجة (2-1).



تُقام مباريات الإياب في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل 18 أبريل، في ملاعب روما وأتالانتا ووست هام وأولمبيك مارسيليا.