الرياضة

مشجع يعتدي على “حمدالله” بعد نهائي السوبر

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اشتبك عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، مع أحد المشجعين المتواجدين في مقصورة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت نهاية مراسم تتويج الهلال بلقب السوبر السعودي قيام المشجع بالتلفظ ضد حمدالله ليقوم الأخير برش المياه تجاهه، ليرد المشجع بالتعدي عليه بالعصا ، قبل تدخل البعض لفض الاشتباك.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على المشجع وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي.

وكان الهلال قد تُوج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 4/1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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