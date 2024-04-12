الرياضة مشجع يعتدي على “حمدالله” بعد نهائي السوبر

البلاد- جدة اشتبك عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق الكرة بنادي الاتحاد، مع أحد المشجعين المتواجدين في مقصورة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وشهدت نهاية مراسم تتويج الهلال بلقب السوبر السعودي قيام المشجع بالتلفظ ضد حمدالله ليقوم الأخير برش المياه تجاهه، ليرد المشجع بالتعدي عليه بالعصا ، قبل تدخل البعض لفض الاشتباك. وألقت الشرطة الإماراتية القبض على المشجع وإحالته للجهات الأمنية في العاصمة أبوظبي. وكان الهلال قد تُوج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 4/1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.