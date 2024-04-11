الرياضة نجوم عالميون في بطولة “السعودية المفتوحة للجولف”

البلاد- جدة

تعود بطولة السعودية المفتوحة للجولف 2024 المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل بكتيبة من النجوم؛ حيث ينضم إلى نجم ليف جولف هنريك ستينستون 5 من زملائه، وعدد من نجوم جولة موانئ دبي، بما في ذلك الفائز 4 مرات رافا كابريرو بيلو، الذي سيكون في صدارة لاعبي البطولة ونجوم الجولة الآسيوية. وبعد أن كانت النسخة الثامنة في ديسمبر 2023 تقام في عامها التاسع، فإنها ستكون هذا العام هي المرة الأولى التي تظهر فيها بصفتها حدثاً آسيوياً بالكامل، بعد أن شهدت النسخة الأخيرة إنهاء النجم التايلاندي دينويت البطولة متوجًا باللقب، وسيسعى للدفاع عن لقبه في هذه الجولة التي تعود مجدداً للرياض. وشهدت النسخة الماضية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في ديسمبر 2023 استضافة ناجحة؛ حيث كانت المرة الأولى التي تظهر فيها البطولة كحدث آسيوي بالكامل، وفاز بلقبها النجم التايلاندي دينويت بوريبونسوب متقدماً بـ3 تسديدات على ستينسون الفائز ببطولة 2016 المفتوحة. ومن المتوقع أن تواصل البطولة نجاحاتها في هذه النسخة أيضًا، وستتاح الفرصة مرة أخرى لعشاق الجولف لمشاهدة نجوم ليف جولف خاصة بانضمام آندي أوجليتري وبيتر أوهلين وديفيد بويج وأوجينيو تشاكارا، كما ينضم ديفيد بويج إلى ستينسون قائد فريق مافريكس وزميله السابق في كأس رايدر الأوروبي كابريرو بيلو في جولة الرياض. وعودة إلى أسماء النجوم فإن بويج، الذي فاز ببطولة ماليزيا المفتوحة الافتتاحية للموسم، يتصدر حاليًا وسام الاستحقاق للجولة الآسيوية, متقدمًا على جون كاتلين صاحب المركز الثاني من الولايات المتحدة – الفائز في السلسلة الدولية الأخيرة في ماكاو التي قدمها وين. كما يحضر نجوم جولة موانئ دبي العالمية، ولاعبو كأس رايدر الأوروبي السابقون رافا كابرير بيلو وثوربيورن أوليسن، حيث تواصل جولف السعودية مرة أخرى التزامها بضمان الفرص للجميع، مع دعوة لاعبي الجولف السعوديين والعرب المحليين للمنافسة في البطولة. ومن المنتظر أن تشهد الجولة الحالية منافسة قوية بعد أن حل الفائز بلقب بطولة عام 2016 ستينسون بالمركز الثاني في الدور النهائي برصيد 65 في الجولة الأخيرة في ديسمبر الماضي، وهو مصمم على التقدم بشكل أفضل ورفع الكأس هذه المرة.