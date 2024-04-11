الرياضة مقتل لاعبة أرجنتينية على يد زوجها

البلاد- جدة كشفت تقارير أنه تم العثور على لاعبة كرة قدم أرجنتينية مقتولة خنقًا على يد زوجها السابق الذي انتحر لاحقًا داخل شقتهما. ووفقًا لِما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” فقد عُثر على فلورنسيا غينازو، البالغة 30 عامًا التي تلعب في نادي أرجنتينو ميندوزا الأرجنتيني، مضروبة ومخنوقة داخل الغرفة التي كانت تشاركها مع زوجها إغناسيو أوجستين نوتو. وعقب الحادث، عُثر على ورقة على النافذة تنبه الجيران إلى الأهوال التي سيجدونها بالداخل، وجاء فيها: (اتصلوا بالطوارئ. الأطفال وحدهم). وأشارت الصحيفة إلى أن إغناسيو أوجستين، زوج اللاعبة الأرجنتينة، ترك ابنيهما يلعبان في غرفة منفصلة، ولكن الابن الأكبر صاحب الـ7 سنوات، انتقل إلى الغرفة التي وقعت فيها الجريمة، لكنه لم يتمكن من فتح الباب، وفي ذلك الحين اتصل أحد الجيران بالشرطة. وذكر بيان تشريح الجثة، أن اللاعبة توفيت خنقًا، وجاء هذا الحادث بعد 5 أشهر فقط من شكوى اللاعبة زوجَها واتهامه بالعنف الجسدي، لكن لم يكن هناك أدلة كافية ضده، وغادر المنزل في نوفمبر 2023. وكانت فلورنسيا غينازو لاعبة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم النسائية لنادي أتليتكو أرجنتينو، وفقًا لتقارير صحيفة The Mirror، كانت أيضًا تعمل عارضة أزياء ولها 25000 متابع على إنستغرام، يضاف إلى ذلك أنها كانت فنانة في رسم الوشوم ومؤهلة في مجال الصحة والسلامة المهنية. ونشر ناديها بيانًا رسميًّا، نعى فيه اللاعبة، قائلًا: “فلورنسيا كانت لاعبة في القسم الأول لكرة القدم للسيدات في نادي أتلتيكو أرجنتينو، نحن نأسف بشدة لمقتلها، الذي كان قتلاً للنساء، بالأمس ضربها زوجها إجناسيو نوتو حتى الموت ثم انتحر، ورغم أنَّ زواجهما قانوني، إلا أنهما انفصلا، وكانت نددت به مرارًا وتكرارًا، وتم القبض عليه وإطلاق سراحه في نوفمبر 2023”. وأضاف: “العديد من تفاصيل القضية ليست معروفة بعد، ونحن في انتظار المزيد من المعلومات، ما نعرفه هو أن كرة القدم النسائية في حالة حِداد، إذ قُتلت امرأة أخرى على يد شريكها السابق، توقفوا عن قتلنا”.