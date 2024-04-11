غداً.. افتتاح بطولة العالم للمبارزة في الرياض

تنطلق بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب (رجال وسيدات) غداً الجمعة، في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، بالعاصمة الرياض، التي تستمر حتى 20 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 مبارز ومبارزة، يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.
وتبدأ المنافسات الساعة 8.00 صباحاً بسلاح الفويل تحت 20 عاماً، فيما سيكون حفل الافتتاح الساعة 5.00 مساء ويشتمل على قسم اللاعبين واللاعبات والحكام، وعلى عرض مرئي عن المبارزة، إضافة إلى مسيرة المنتخبات حاملي الأعلام.
وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها منذ الإعلان عن استضافة البطولة باستخراج التأشيرات، واختيار 15 فندقاً لبعثات وفود المنتخبات واللجان في الاتحاد الدولي، وتخصيص 30 حافلة لنقل اللاعبين واللاعبات من الفنادق لمقر التدريبات وصالة المنافسات، كما جُهز 60 ملعبا، وفق أعلى المعايير المطابقة للاتحاد الدولي للمبارزة، إضافة إلى الأجهزة المستخدمة في تقنية الفيديو المساعد VAR، وسيدير المنافسات 54 حكماً من مختلف بلدان العالم.
واختتم اليوم المعسكر الدولي لـ21 مبارزاً ومبارزة يمثلون 21 دولة، الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي للمبارزة بالتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة، وذلك استعداداً للبطولة.
وستتمكن الجماهير من الحضور مجاناً في صالة أرينا، للاستمتاع بالمنافسات ومتابعة لاعبيهم المفضلين بالإضافة إلى حضور مراسم تتويج الأبطال التي ستقام يوميًا طوال فترة البطولة.
ومن المنتظر أن تحظى فعاليات البطولة باهتمام عالمي واسع وحضور كبير على المستوى الإعلامي والجماهير المحبة لهذه الرياضة في ضوء السعي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تتطلع إلى تحويل المملكة لوجهة عالمية على صعيد استضافة المنافسات والفعاليات الكبرى.
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