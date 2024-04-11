عصابة تسرق الشاحنات أثناء سيرها بطريقة شيطانية

البلاد : د ب أ

ألقت الشرطة البولندية اليوم الخميس القبض على ثلاثة أفراد ينتمون لعصابة كانت تقوم بسرقة شاحنات مفصلية على الطريق خلال الأعوام الخمسة الماضية، باستخدام أساليب متهورة.

وسجلت كاميرا كانت مثبتة على إحدى الشاحنات كيف اقترب أفراد العصابة، الذين كانوا في سيارة أخرى يستقلونها، من خلف الشاحنة بينما كانت تسير على الطريق السريع ليلا، وأطفأوا أنوارها عندما اقتربوا من الجزء الخلفي منها، دون أن يراهم قائدها.

وجاء في بيان الشرطة أن “التسجيلات تظهر كيف قفز أحد الرجال من السيارة وصعد إلى غطاء المحرك. وعندما اقتربت السيارة من الشاحنة، فتح الرجل قطعة من القماش المشمع وقفز إلى الشاحنة”.

ثم غادر الشاحنة من خلال قفزه على غطاء محرك السيارة مرة أخرى، قبل أن يدخل مرة أخرى عبر النافذة.

وعادة ما لا يتم ملاحظة السرقة إلا بعد وصول الشاحنات إلى وجهتها.

وتم إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا في السيارة، كما تم تفتيش منازلهم.

ويتم حاليا احتجاز الاشخصا الثلاثة حيث تحقق النيابة بشأن تهمة انتمائهم لمنظمة إجرامية ومحاولتهم القيام بجريمة سطو. وهم يواجهون حاليا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام في حال تمت إدانتهم.