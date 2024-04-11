” بترجي والعيسى” من جديد على رئاسة الأهلي

أكدت مصادر مقربة لـ”البلاد” أن هناك توجهًا من عبدالله بترجي لخوض الانتخابات المقبلة على رئاسة النادي الأهلي، وسيضم بترجي في قائمته عددًا من الشخصيات المعروفة التي تتمتع بالخبرات الإدارية والفنية، وبدعم من بعض شخصيات أهلاوية مؤثرة.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن د. خالد العيسى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي يجهز كذلك ملفه وقائمته الانتخابية، التي ستضم عددًا من الشخصيات الإدارية والفنية ذات الكفاءة.
وذكرت المصدر نفسه أن هناك شخصية معروفة ستتقدم للتنافس على رئاسة القلعة الخضراء، وقد قامت هذه الشخصية باختيار القائمة الانتخابية التي ستتقدم بها لخوض الانتخابات.
من جهة أخرى، منح المدرب الألماني ماتياس يايسله لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة من التدريبات، على أن يعاود الفريق تدريباته يوم الأحد المقبل.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م