“وزير الرياضة” يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول “عيد الفطر”

البلاد- الرياض
رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم والأمة الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1445هـ.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: “باسمي ونيابة عن كل الرياضيين في المملكة، أتقدم بخالص التهنئة لقيادة وطننا الغالي -أيدها الله-، بمناسبة حلول هذه المناسبة السعيدة وإتمام شهر رمضان المبارك بنجاح، من خلال ما تم تقديمه من أعمال وجهود مباركة في سائر قطاعات الدولة لخدمة المسلمين قاصدي الحرمين الشريفين في الشهر الفضيل، والتي تحققت بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بالدعم والتوجيهات الكريمة من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله”.
وتابع : ” يواصل القطاع الرياضي من عامٍ إلى آخر التقدم بمزيد من النجاح والتميز، بعد أن وجد كل المقومات والدعم، ووفق الرؤى السديدة من لدن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- ليمضي قدماً نحو تحقيق نجاحات جديدة -بإذن الله- على المديين القريب والبعيد”.
ودعا في ختام حديثه بأن يعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة السعيدة ووطننا في خير ورخاء وعز وتقدم، في ظل قيادته الرشيدة، ونسأله سبحانه أن يتقبل من المسلمين أجمعين صالح أعمالهم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م