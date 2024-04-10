“مسام” ينتزع 383 لغماً في اليمن خلال أسبوع

عدن : البلاد

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024م، من انتزاع 383 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها لغم واحد مضاد للأفراد، و75 لغماً مضاداً للدبابات، و300 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة.

واستطاع فريق “مسام” من نزع 30 لغماً مضاداً للدبابات و 122 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع ذخيرتين اثنتين غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، و تمكن الفريق من نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية الريان بمحافظة الجوف.

كما استطاع الفريق من نزع 45 لغماً مضاداً للدبابات و 176 ذخيرة غير منفجرة و 4 عبوات ناسفة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب. وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى 436 ألفاً و759 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.