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فيصل بن سلمان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: “أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من مقامكم الكريم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم “يحفظكم الله” وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية”.

كما قدم الأمير فيصل بن سلمان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة السعيدة.

وقال سموه: “يطيب لي تهنئة سموكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٥هـ ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز “حفظه الله “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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