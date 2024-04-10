التعادل يخيم على لقاء الأرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة آرسنال أمام ضيفه بايرن ميونخ في أبطال أوروبا، ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
تقدم آرسنال بهدف ساكا في الدقيقة 12، وتعادل لبايرن ميونخ جنابري في الدقيقة 18. وتقدم هاري كين بالهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وسجل لياندرو تروسارد هدف تعادل آرسنال أما بايرن ميونخ في الدقيقة 76.
وسلتقي الفريقان مجددًا في ميونيخ الأسبوع المقبل لتحديدلفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.
بايرن ميونيخ يعود بنتيجة مقبولة من أرض آرسنال
▶️ شاهد ملخص المباراة#دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_ميونخ https://t.co/TDWWn5NV3J
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 9, 2024