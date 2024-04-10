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التعادل يخيم على لقاء الأرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

صحيفة البلادaccess_time2 / شوال / 1445 هـ      10 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة آرسنال أمام ضيفه بايرن ميونخ في أبطال أوروبا، ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم آرسنال بهدف ساكا في الدقيقة 12، وتعادل لبايرن ميونخ جنابري في الدقيقة 18. وتقدم هاري كين بالهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وسجل لياندرو تروسارد هدف تعادل آرسنال أما بايرن ميونخ في الدقيقة 76.

وسلتقي الفريقان مجددًا في ميونيخ الأسبوع المقبل لتحديدلفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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