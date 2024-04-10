أمير مكة ونائبه يهنئان القيادة بعيد الفطر المبارك

جدة : البلاد

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على القيادة الرشيدة بموفور الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية والجميع ينعم بالأمان والتقدم في جميع المجالات.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان نظير ما تحقق من نجاح بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام، وتهيئة السبل كافة للحفاظ على سلامتهم وتأمين رحلتهم الإيمانية .

كما رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر .

وسأل سموّه المولى سبحانه أن يُعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة باليُمن والبركات، مثمنًا الجهود التي بذلتها جميع القطاعات خلال شهر رمضان لخدمة ضيوف الرحمن الذين أدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والأمن والطمأنينة والسكينة، مؤكدًا أن ذلك جاء بفضل الله ثم بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على توفير كل الإمكانيات والخدمات وتهيئة المرافق لخدمة ضيوف الرحمن.