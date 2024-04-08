الرياضة في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.. آرسنال يسعى لاستغلال ظروف بايرن ميونيج

البلاد- جدة

في أول ربع نهائي له منذ 2010، يستقبل آرسنال غدًا الثلاثاء نظيره بايرن ميونيخ، وهو في صدارة الدوري المحلي اللاهث وراء لقبه منذ 2004، بفارق الأهداف عن ليفربول ونقطة عن مانشستر سيتي. يعوّل فريق “المدفعجية” الطامح للقبه الأول في المسابقة، على رصيده المميز هذا الموسم على أرضه؛ إذ فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال، مسجلاّ 13 هدفاً مقابل هدف وحيد في شباكه. لكن فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، لم يفز سوى 3 مرات في 12 مباراة على بايرن في دوري الأبطال، مقابل 7 خسارات، من بينها آخر 3 مواجهات جاءت جميعها بنتيجة واحدة ساحقة 1-5 في 2015 و2017. ويعود قائد إنجلترا هاري كين إلى شمال لندن حيث لعب سنوات طويلة مع توتنهام من دون إحراز أي لقب. مرّة جديدة، يجد كين المتألق نفسه مع فريق جريح، في ظل تنازل الفريق البافاري عن لقب الدوري الألماني الذي توج به في آخر 11 موسماً، لمصلحة باير ليفركوزن الذي يحتاج منطقياً للوقت فقط لضمان البوندسليغا رسمياً للمرة الأولى في تاريخه، كما ودّع بايرن الكأس المحلية. سجّل اللاعب المنتقل إلى بايرن مقابل 108 ملايين دولار، حتى الآن 32 هدفاً في 28 مباراة في الدوري، و6 إضافية في دوري الأبطال. وكين (30 عاماً) الذي سرّحه آرسنال في طفولته، سجّل في شباكه 14 هدفاً خلال 19 مباراة. كما يحاول مدرّب بايرن توماس توخيل إسكات منتقديه، من خلال المسابقة التي حقق فيها نجاحات مميزة، حيث قاد باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النهائي الوحيد في تاريخه قبل سنة من إيصال تشلسي الإنجليزي إلى رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عام 2021.