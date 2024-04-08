بختام الجولة الـ 27 من دوري روشن.. الهلال يواصل زحفه نحو اللقب.. وتعثر قطبي جدة بالتعادل

البلاد- جدة

حافظ فريق الهلال على وضعه المريح في صدارة دوري روشن للمحترفين؛ بعدما طوى مع النصر صفحة الجولة الـ 27 بنجاح، مُبقياً على الفارق النقطي عند 12، بعد تفوقه السهل على الخليج (4-1)، وفوز “العالمي” المتأخر على ضمك.

واصل الهلال تعزيز رقمه القياسي العالمي في الانتصارات المتتالية، بـ 32 حتى الآن، (20 في الدوري، 9 في دوري الأبطال ، و3 في كأس الملك).

في المقابل، وعلى وقع ما ذكرته صحيفة (ماركا) الإسبانية عن سعي نادي النصر لتعيين النجم الإسباني السابق فرناندو هييرو مديراً رياضياً جديداً، بطلب من رونالدو، كان فريق العاصمة يختتم استعداداته لقمة “السوبر” بفوز هزيل على ضمك بهدف نظيف سجّله الإسباني أيمريك لابورت في مباراة شارك فيها رونالدو- متصدر ترتيب الهدافين (29)- بديلاً.

وسبق لهييرو، قائد ريال مدريد سابقاً، العمل مع رونالدو عندما كان الأوّل مساعداً لمدرب ريال كارلو أنشيلوتي عام 2014، التي حقق خلالها “الملكي” بقيادة الـ “دون” دوري أبطال أوروبا.

بنزيمة يطلب النجدة

“لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي. أحتاج للاعبين آخرين وأحتاج لأشياء كثيرة”. كلمات أطلقها نجم فريق الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة أعقبت تعادل “العميد” مع التعاون في جدة وإخفاقه في فك الارتباط في الصراع على المركز الرابع، بعد أن أهدر هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله أول جزائية له بقميص (العميد).

قال أفضل لاعب في العالم الموسم قبل الماضي: “بنزيمة مع الاتحاد ليس هو في ريال مدريد، لأن المباريات تختلف واللاعبين يختلفون. أنا بحاجة لمساعدة زملائي في الميدان”.

سجّل بنزيمة 12 هدفاً في 25 مباراة وساهم في صناعة 8 أهداف، فيما غاب عن تمثيل الاتحاد في 16 مباراة موزّعة على مختلف البطولات، التي شارك فيها فريقه حتى الآن، وبات الرهان الوحيد حالياً على بطولتي كأس السوبر السعودي وكأس الملك.

وفي جدة، ورغم النقص العددي بعد طرد لاعبه عبد الباسط هندي (79)، تمكن الأهلي الثالث من معادلة ضيفه الوحدة (1-1) في الدقيقة 83، محافظاً على فارق النقاط الخمس عن الاتحاد الرابع، فيما كان “فرسان مكة” (31 نقطة) الأقرب لتحقيق فوز كان سيقربهم أكثر من المنطقة الدافئة قبل لقائهم مع الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر.

وحقق الاتفاق فوزًا صعبًا على الرياض ليصعد للمركز السادس بـ 39نقطة، مستغلًا تعثر الفتح أمام أبها، ليتراجع (النموذجي) للسابع، وبقي ضمك ثامنًا رغم خسارته أمام النصر وله 35 نقطة، لكنه بات مهددًا من الفيحاء الذي صعد للتاسع بعد فوزه بثلاثية على الأخدود، وبات يتخلف فقط بفارق الأهداف عن ضمك، فيما بقي الخليج عاشرًا رغم الخسارة أمام الهلال بـ 34 نقطة، وحافظ الشباب والوحدة على المركزين الـ 11 و12 برصيد 32 و31 نقطة على التوالي، أما الرائد فابتعد أكثر عن منطقة الخطر بعد أن رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ 13.

خماسي القاع

تساوى الرياض مع أبها بـ 25 نقطة في المركزين الـ 14 والـ 15، بعد خسارة الأول أمام الاتفاق، وفوز أبها الثمين بهدفي نجمه البولندي كريتشوفياك في مرمى الفتح، وباتا على مشارف منطقة الهبوط التي دخلها الأخدود المتراجع للمركز الـ 16 بعد توقف رصيده عند 24 نقطة، فيما ظل الطائي في المركز قبل الأخير بـ 23 نقطة رغم تعادله مع الشباب، وأخيرًا الحزم بـ 16 نقطة.

رونالدو يتقدم الهدافين

لم يسجل رونالدو في هذه الجولة، لكنه ظل متصدرًا ترتيب الهدافين بـ 29 هدفًا، ويليه ميتروفيتش مهاجم الهلال المبتعد بسبب الإصابة بـ 22 هدفًا، ثم حمدالله بـ 18، وتاليسكا (16) ونكودو (15).