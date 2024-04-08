أكثر من 2000 زيارة ميدانية للمنشآت التجارية والصحية بحفر الباطن

حفر الباطن : البلاد

أطلقت أمانة حفر الباطن مُمثلة بوكالة البلديات والإدارة العامة للرقابة والامتثال؛ حملة وجولات رقابية ميدانية على المنشآت التي لها علاقة بالصحّة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحيّة ورفع مستوى الامتثال فيها؛ تستمر طيلة العشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر السعيد.

وأوضحت الأمانة أنها قامت خلال الحملة بأكثر من 2347 زيارة ميدانية؛ استهدفت محال ومعامل الحلويات؛ والملاحم، وصالونات الحلاقة؛ والمشاغل النسائية؛ ومحال بيع المواد الغذائية والأسواق التجارية، والمطاعم والمطابخ؛ نتج عنها إتلاف أكثر من 2412 كجم مواد غذائية لسوء تخزينها؛ و 21 لتر عصيرات لسوء حفظها؛ إضافة لمُصادرة 25 مكينة حلاقة تنعيم و 30 موسًا للحلاقة متعددة الاستخدام؛ وإغلاق 16 محلًا؛ وذلك تطبيقًا للائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأشارت أمانة حفر الباطن، إلى أن الحملة تضمنت كذلك عمل صيانة شاملة للحدائق والأرصفة وأعمدة الإنارة؛ وتركيب مُجسمات جمالية ولوحات تهنئة، مؤكدةً حرصها من خلال هذه الأعمال على استقبال العيد بأبهى حلّة؛ وتعزيز السلامة العامّة والارتقاء بمستوى الالتزام والامتثال.