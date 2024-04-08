الرياضة أخضر 23 يواجه نظيره الكوري ودياً في أبوظبي

البلاد- جدة

اختتم منتخبنا الوطني تحت 23 عامًا تدريباته اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة نظيره المنتخب الكوري الجنوبي مساء غد الثلاثاء في المباراة التجريبية الثانية ضمن المعسكر الإعدادي، الذي يقيمه بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يمتد حتى الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024). جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل الجاري، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، وتايلاند، وطاجيكستان.