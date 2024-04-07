يانغو بلاي تحتفل بعيد الفطر بتشكيلة رائعة من المنوعات لتحلو بها الجمعات

جدة : البلاد

بينما يستعد العالم العربي لاستقبال عيد الفطر، تواصل يانغو بلاي تعزيز مكانتها كأول منصة ترفيهية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين الأفلام، والمسلسلات، والأغاني والألعاب الصغيرة في مكان واحد لإضفاء لمسة متميزة من الفن والتسلية للجمعات والاحتفالات العائلية. تضم باقة الترفيه هذا العيد تشكيلة رائعة من الأفلام المحبوبة والمسرحيات الكلاسيكية الغنية بالفانتازيا والكوميديا والتشويق والرومانسية والدراما الاجتماعية مع مواضيع تهم جميع أفراد العائلة مثل الترابط الأسري وعدم فقدان الأمل. تحتفل هذه المجموعة التي تم اختيارها بعناية بالموروث العربي والتقاليد العريقة لسرد القصص في المنطقة وذلك عبر سيناريوهات ملهمة من إبداع وإخراج وإنتاج مواهب محلية، مما يجعل يانغو بلاي المنصة المفضلة لتسليط الضوء على إبداع وثقافة المنطقة في موسم الأعياد والعطلات.

إليكم نظرة خاطفة على أبرز الأفلام والمسرحيات التي سيتمتع مشتركو يانغو بلاي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاهدتها هذا العيد وبعد العيد خلال شهر أبريل

يُعرض أول أيام العيد:

فيلم “ع الزيرو”: دراما من القلب

تم إصدار فيلم “ع الزيرو” حصرياً على يانغو بلاي بعد عرضه في دور السينما. في إطار من الحركة والتشويق، يقدم الفيلم دراما اجتماعية مؤثرة تلامس أوتار القلب. يلعب الممثل والمطرب محمد رمضان دور حمزة، الأب الذي يخوض معركة يائسة مع الزمن لإنقاذ ابنه المصاب بمرض عضال، وكيف يقوده البحث إلى عالم الاتجار بالأعضاء البشرية المظلم في تجربة تختبر أخلاقه وإرادته. يقدّم فيلم “ع الزيرو”، والذي يشارك في بطولته كل من نيللي كريم، وجومانا مراد، ومنذر مهران، وإسلام إبراهيم، قصة مقنعة تدمج في سياقها الموسيقى التصويرية الرائعة من أداء بطل الفيلم النجم محمد رمضان، مما يساهم في تقديم فيلم مشحون بالعاطفة والترقب والأمل.

قريباً في أبريل 2024:

مغامرة في عالم الجن الغامض تنتظركم مع “حوجن”

في أول فيلم رومانسي من الخيال العلمي على الإطلاق تم كتابته وتصويره وعرضه لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وهو مستوحى من الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب إبراهيم عباس، تنطلقون في مغامرة إلى عالم الجن المليء بالغموض والسحر والفانتازيا. عندما يصادف حوجن (براء عالم)، وهو شاب فضولي من شباب الجن، عائلة بشرية تنتقل إلى منزله في جدة، ينبهر بهم، خاصة بسوسن الجميلة (نور الخضراء)، طالبة الطب. يتميز هذا الفيلم، من إخراج ياسر الياسري، بمؤثراته البصرية، الماكياج المميز، الأطراف الصناعية المتطورة، والإبداع الكبير في تصاميم الأزياء والديكورات. سيصبح فيلم “حوجن” متاحاً حصرياً على تطبيق يانغو بلاي بعد عرضه في دور السينما.

ضحك وحب مع “أبو نسب”

استعدوا لمجموعة من المشاعر المختلفة عند مشاهدة الفيلم الكوميدي الرومانسي “أبو نسب”، الذي سيصبح متاحاً حصرياً على تطبيق يانغو بلاي بعد عرضه في دور السينما. تأخذ حياة علي، طبيب الأطفال الذي يؤدي دوره محمد إمام، منعطفاً مضحكاً عندما يفسد والد خطيبته، الذي خرج حديثاً من السجن، حفل زفافه. من إخراج رامي إمام وبطولة نخبة من النجوم، منهم ياسمين صبري وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد لطفي، من المؤكد أن يصبح فيلم “أبو نسب” تحفة كوميدية تجتمع لمشاهدته العائلات للضحك وقضاء أمتع الأوقات.

مجموعة من المسرحيات أول أيام العيد

تحتوي منصة يانغو بلاي أيضاً على مجموعة من المسرحيات الكلاسيكية التي تتراوح بين الكوميديا والسخرية والتلميح السياسي لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقات رائعة هذا العيد.

الواد سيد الشغال

تُعدّ هذه الكوميديا الكلاسيكية من أنجح مسرحيات عادل إمام، لدرجة أن مشاهدتها أصبحت تقليداً وجزءاً لا يتجزأ من احتفالات العيد في العالم العربي. يلعب عملاق الكوميديا النجم عادل إمام دور سيد، وهو شاب هارب يبحث عن ملجأ عند عمه الذي يعمل طباخاً لدى عائلة ثرية. عندما تحصل ابنة العائلة على الطلاق للمرة الثالثة، تطلب الأسرة من سيد أن يتزوّجها “كمحلّل” حتى تتمكن من العودة إلى زوجها. خلال فصول هذه المسرحية الكلاسيكية الرائعة، يتعرف سيد على الطبقة الأرستقراطية ويبدأ مقارنة كوميدية بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء في الدول العربية.

الزعيم

في هذا الفيلم السياسي الساخر، يلعب الممثل عادل إمام دور زينهم، وهو رجل بسيط لا يستطيع الاستمرار في وظيفته لفترة طويلة، ولكن هناك تشابهاً كبيراً في المظهر بينه وبين الدكتاتور الذي يحكم بلاده. يستخدم هذا التشابه في الفيلم لتصوير شرّ الدكتاتور وسطوته، خاصة عندما يموت الدكتاتور الحقيقي وتجبر الحكومة زينهم على التظاهر بأنه هو الدكتاتور خوفاً من ثورة الشعب ضد الطاغية.

شاهد ما شافش حاجة

سرحان عبدالبصير (عادل إمام) هو رجل مسالم وممثل في برنامج تلفزيوني للأطفال حيث يلعب دور الأرنب، وهي شخصية بدأت تؤثر على حياته الشخصية. يبتعد سرحان عبدالبصير عن الواقع ومشاكله إلى أن تُقتل جارته التي تعمل راقصة. بقيادة المحقق أحمد عبدالسلام (عمر الحريري)، تبدأ الشرطة التحقيق في جريمة القتل وتداهم شقة سرحان. أثناء التحقيقات، يتم الضغط على سرحان وإجباره على الإدلاء بشهادته أمام المحكمة رغم أنه لم يشهد حادثة القتل أصلاً.

سيدتي الجميلة

في سعيه للعثور على امرأة بالغة الجمال، يصادف كمال (فؤاد المهندس) “نشّالة” مفعمة بالحيوية تدعى صدفة (شويكار). يُفتن كمال بطبيعة صدفة وتهوّرها ويقرّر تحسين أخلاقها وتأديبها. تجمع هذه التجربة الفكاهية المضحكة بين المغامرة والرومانسية والذكاء، مما يضمن المتعة والتسلية من أول لحظة حتى إغلاق الستار.

العيال كبرت

يلعب الممثل القدير حسن مصطفى دور رمضان السكري، وهو أب لثلاثة أبناء وابنة وزوج لأم أبنائه المخلصة. يرى رمضان السكري عالمه ينهار مع تفكك زواجه، ويبدأ التفكير في بداية جديدة والزواج مرة أخرى. عندما يكشف ابنه كمال (أحمد زكي) خطته وينبّه إخوته سلطان (سعيد صالح)، وعاطف (يونس شلبي)، وسحر (نادية شكري)، يحاول الجميع إحباط زواج والدهم مرة أخرى وإعادة المياه إلى مجاريها وإصلاح أسرتهم، لكنهم سرعان ما يدركون التحدي الهائل أمامهم.

المتزوجون

في هذه المسرحية الكوميدية الكلاسيكية الشهيرة، يتزوج مسعود (سمير غانم) الفقير المليء بالتفاؤل من لينا الأرستقراطية (شيرين)، متحدّياً بذلك الأعراف المجتمعية ورغبات والدها. عندما ينتقل الزوجان للحياة معاً، وتحت تهديد الحرمان من الميراث، يُصدمان بالتناقضات الصارخة في حياة كل منهما، من البدايات المتواضعة إلى النعيم والثروة الهائلة. تستكشف المسرحية الفروق الدقيقة في حيثيات العلاقات الزوجية، والتفاوت الطبقي، والتغيرات التي شهدها المجتمع المصري في السبعينيات.

يانغو بلاي يجمعكم على منصة فريدة تنبض بالقصص والحياة لأجمل الذكريات. ومن خلال الوصول السلس عبر الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأفلامهم وبرامجهم المفضلة بكل سهولة.

هذا العيد، دعوا قصص الحب والضحك والشجاعة تنسج لكم أجمل خلفية للجمعات العائلية.

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