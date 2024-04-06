ماتياس يتفق مع ” البلاد”

شكر مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي” ماتياس ياسيله” لاعبي فريقه على الروح العالية التي قدموها خلال لقائهما مع نادي الوحدة على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي، خصوصاً بعد إدراك التعادل الذي أتى بعد طرد المدافع عبدالباسط هندي.
وأكد ماتياس أن رغبة الفريق الأهلاوي كانت الفوز وتسجيل الهدف الثاني، وعن سؤال لصحيفة” البلاد” في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، عن كثرة الفرص الضائعة للاعبي الأهلي، لا سيما أن الفريق يمتلك خط هجوم قويًا مكونًا من ثلاثي عالمي، وهم” رياض محرز، وفرمينهو، وماكسيمان” أجاب قائلاً: نعم اتفق بأننا سنعمل على تحسين ذلك والإنهاء يجب أن يكون متوجًا بأهداف.
وأضاف: إننا نعمل على كافة خطوظ الفريق، وحريصون جداً على ترجمة الفرص الضائعة لأهداف، كما كانت هناك عدد من الفرص المحققه للتسجيل في لقاء الوحدة، ولم يتم ترجمتها لأهداف.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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