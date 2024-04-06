النصر يصعق ضمك بهدف قاتل

محمود العوضي- جدة
اقتنص فريق النصر فوزًا قاتلًا على مضيفه فريق ضمك، في المواجهة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة في أبها، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشت للمحترفين
سجل هدف النصر الوحيد اللاعب إيمريك لابورت في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة، ليخطف 3 نقاط ثمينة.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 65 في المركز الثاني، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك عند النقطة 35 في المركز الثامن.
هدددددف!⚽
رأسية لابورت تعلن تقدم النصر بالدقائق الأخيرة⚽️#دوري_روشن_السعودي#ضمك_النصر | #SSC pic.twitter.com/BsEcSvmBTj
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024