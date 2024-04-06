الرياضة

النصر يصعق ضمك بهدف قاتل

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اقتنص فريق النصر فوزًا قاتلًا على مضيفه فريق ضمك، في المواجهة التي جرت بين الفريقين مساء الجمعة في أبها، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشت للمحترفين

سجل هدف النصر الوحيد اللاعب إيمريك لابورت في الدقيقة 90+1 من عمر المباراة، ليخطف 3 نقاط ثمينة.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 65 في المركز الثاني، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك عند النقطة 35 في المركز الثامن.

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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