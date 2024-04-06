التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والأهلي

محمود العوضي- جدة
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الوحدة والأهلي 1/1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة لحساب الجولة 27 من دوري روشن.
بادر الوحدة بالتهديف عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 48، ونجح روجير إيبانيز في إدارك التعادل للأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لعبدالباسط هندي مع الدقيقة 79 من عمر المباراة.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 52 واستمر منفردًا بالمركز الثالث، ورفع رصيد الوحدة إلى النقطة 31 في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
عبدالعزيز نور يسجل أول أهداف الوحدة 🔥⚽️
الوحدة 1 × 0 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/ZYtuagamMe
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024
هدددددف!⚽
التعادل يأتي للأهلي عن طريق إيبانيز 🔥⚽️
الوحدة 1 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/A2dZp9NBRG
— SSC (@ssc_sports) April 5, 2024