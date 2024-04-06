الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الوحدة والأهلي

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الوحدة والأهلي 1/1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة لحساب الجولة 27 من دوري روشن.

بادر الوحدة بالتهديف عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 48، ونجح روجير إيبانيز في إدارك التعادل للأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لعبدالباسط هندي مع الدقيقة 79 من عمر المباراة.

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 52 واستمر منفردًا بالمركز الثالث، ورفع رصيد الوحدة إلى النقطة 31 في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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