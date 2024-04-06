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احذر.. مواد بهاتفك تصيبك بـ”السرطان”

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن المواد الكيميائية المستخدمة لمقاومة الهاتف الذكي للحريق قد تعرض حامله لخطر الإصابة بالسرطان.
وتتبعت الدراسة 1100 بالغ أمريكي لمدة عقدين من الزمن، ووجدت أن أولئك الذين يوجد في دمائهم مستويات أعلى من مادة “إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم” الكيميائية، وما على شاكلتها، التي تبطئ انتشار الحريق، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بـ4 أضعاف مقارنة بالأشخاص الذين تعرضوا لمستويات أدنى منها.
وحذرت الدراسة من أن هذه المادة الكيمائية التي تدخل بتصنيع الهواتف يمكن أن تنفصل وتشكل نوعًا من الغبار، ويمكن أن تدخل إلى أجسام البشر عن طريق الاستنشاق أو كمواد ملوثة في الأطعمة، ما يؤدي إلى تعطيل الهرمونات وإتلاف الجينات، ويزيد خطر الإصابة بالسرطان.
وأوضح العلماء المشاركون في الدراسة أن “إثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم” هي مادة كيميائية تعطل الهرمونات، ومن ثم تعطل التوازن الهرموني، وهذا يلعب دورًا في تطور أورام الغدد الصماء؛ مثل سرطان الغدة الدرقية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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