«آبل» تشرع بتصنيع روبوتات شخصية

البلاد ــ وكالات

كشفت مصادر مطلعة أن عملاق التكنولوجيا “آبل” تعمل حاليًا على تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية؛ إذ شرعت في مشاريع لإنتاج روبوتات ذاتية التحكم للأفراد. وأوضحت المصادر لوكالة “بلومبرج”، أن مهندسي الشركة المصنّعة لهواتف “آي فون” يعملون حاليًا على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم. وأضافت المصادر أن المهندسين يتطلعون أيضًا إلى ابتكار جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة، لكنّ هذا المشروع أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين.واكتسبت “آبل” مكانتها في المنازل والمؤسسات أولًا بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة “آي بود” و”آي فون” التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، كذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها نجاحًا واسعًا أيضًا.

وبدأت شركات عدة من بينها “سامسونغ” التي تُعدّ المنافسة الرئيسية لشركة “آبل” في سوق الهواتف الذكية، تصنيع الروبوتات الشخصية، وفي عام 2020، كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة عن روبوت على شكل بالون صغير؛ يمكنه تتبع صاحبه وتشجيعه على ممارسة الرياضة، أو إعطاء الأوامر لأجهزة أخرى ذكية من المنزل.