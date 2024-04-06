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«آبل» تشرع بتصنيع روبوتات شخصية

صحيفة البلادaccess_time28 / رمضان / 1445 هـ       6 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ وكالات

كشفت مصادر مطلعة أن عملاق التكنولوجيا “آبل” تعمل حاليًا على تنويع منتجاتها من خلال قطاع الروبوتات المنزلية؛ إذ شرعت في مشاريع لإنتاج روبوتات ذاتية التحكم للأفراد. وأوضحت المصادر لوكالة “بلومبرج”، أن مهندسي الشركة المصنّعة لهواتف “آي فون” يعملون حاليًا على روبوت متنقل قادر على متابعة المستخدمين في منازلهم. وأضافت المصادر أن المهندسين يتطلعون أيضًا إلى ابتكار جهاز متطور يثبت على المكتب يستطيع نقل شاشة، لكنّ هذا المشروع أضيف وأزيل من خريطة طريق الشركة على مر السنين.واكتسبت “آبل” مكانتها في المنازل والمؤسسات أولًا بفضل أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها، ثم بفضل أجهزة “آي بود” و”آي فون” التي تهيمن إلى حد كبير على سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، كذلك حققت أجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية وسماعاتها نجاحًا واسعًا أيضًا.
وبدأت شركات عدة من بينها “سامسونغ” التي تُعدّ المنافسة الرئيسية لشركة “آبل” في سوق الهواتف الذكية، تصنيع الروبوتات الشخصية، وفي عام 2020، كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة عن روبوت على شكل بالون صغير؛ يمكنه تتبع صاحبه وتشجيعه على ممارسة الرياضة، أو إعطاء الأوامر لأجهزة أخرى ذكية من المنزل.

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gamal saleh

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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