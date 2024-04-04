القيادة تهنئ باسيرو فاي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في السنغال

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال.

وأعرب الملك المفدى أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والرقي.