معرض الداخلية يستعرض الخدمات

البلاد – جدة

يشارك الأمن العام ممثلًا في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، في معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.

وتستعرض قوات الحج والعمرة للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

كما تشارك المديرية العامة للسجون، في معرض وزارة الداخلية؛ حيث تستعرض خدمة “فرجت” التي أطلقتها الوزارة للسداد عن المحكومين في الحقوق المالية غير جنائية، التي تتيح لفاعلي الخير مساعدة المحكومين في القضايا المالية بالتبرع المالي عبر تطبيق “أبشر” ومنصة إحسان، وخدمة سداد في البنوك المحلية.

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.