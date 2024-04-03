كلمة البلاد.. إنجازات طموحة

تواصل المملكة تقدمها في ترسيخ واقع الاستدامة التنموية الطموحة، من خلال القطاعات القائمة والجديدة الواعدة، وما تحققه من إسهامات متزايدة في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز الاقتصاد السعودي الأكبر إقليميًا وتنافسيته الواعدة، ضمن مجموعة العشرين، وقد سبق وتصدر مؤشر نموها بأداء مميز ومكامن قوة؛ أكدت عليها المؤسسات المالية والاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.

اليوم وبرعاية ودعم كاملين من القيادة الرشيدة- حفظها الله- توثق القطاعات المزيد من الأرقام في التنمية والإيرادات وفرص الاستثماروالوظائف، ومكتسبات نوعية على خارطة التنافسية العالمية، أشادت بها الأوساط الاقتصادية الدولية؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تحقيق هدف 100 مليون سائح، واستمرار تحقيق المزيد من الأرقام المستهدفة، وما أشار إليه وزير السياحة، بأن المملكة ستدخل قريبًا نادي العشرة الكبار في العالم.

كذلك ارتفاع أعداد المصانع من 10 آلاف مصنع إلى 36 ألف مصنع، ورفع الناتج المحلي الصناعي من 361 مليار ريال إلى 1.44 تريليون ريال، إلى جانب هدف رفع عدد العاملين في القطاع إلى 3.2 مليون موظف وموظفة، مع تسارع تطور الخدمات العامة؛ كالصحة والتعليم وتعزيز الابتكار، وتحسين نوعية الحياة والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.