شاهد | يوفنتوس يهزم لاتسيو ويقترب من نهائي الكأس

وضع يوفنتوس قدمًا في نهائي كأس إيطاليا بالفوز داخل قواعده على لاتسيو 2-0 الثلاثاء، في ذهاب مباريات نصف نهائي المسابقة للموسم الحالي (2023-2024).





أمام حضور جماهيري غفير في مدرجات ملعبه (أليانز ستاديوم) ثأر يوفنتوس من هزيمته أمام لاتسيو بالذات يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي (0-1).





سجّل هدفي يوفنتوس ضد لاتسيو، كل من الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا في الدقيقة 50، وزميله المهاجم الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش في الدقيقة 65.





تحين موقعة الإياب في ملعب (أولمبيكو) عقر دار لاتسيو بالعاصمة روما يوم 23 أبريل المقبل، فيما يتبارى في نصف النهائي الثاني كل من فيورنتينا وأتالانتا.

شاهد ملخص مباراة يوفنتوس ولاتسيو 2-0