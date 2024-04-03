ريمونتادا التعاون تصعق الطائي

محمود العوضي- جدة
قلب فريق التعاون الطاولة على فريق الطائي، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، في حائل، ضمن الجولة 26 من دوري روشن.
سجل الطائي هدفين عن طريق كل من أندريه جوتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20، وماركو دوغنادزيتش في الدقيقة 30.
وسجل للتعاون عبدالملك الشمري في الدقيقة 45+2. وشهدت الربع ساعة الأخيرة انتفاضة لفريق التعاون، حيث أدرك التعادل مع الدقيقة 73 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن ينجح محمد الكويكبي في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 84.
بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة محتلاً المركز الخامس ومتساويًا مع الاتحاد صاحب المركز الرابع في الرصيد، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽
جيروتو يسجل في مرماه ⚽️🔥
الطائي 1 × 0 التعاون
#دوري_روشن_السعودي #الطائي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/vMQo06ZFID
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
ماركو يسجل الهدف الثاني للطائي ⚽️🔥
الطائي 2 × 0 التعاون
#دوري_روشن_السعودي #الطائي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/rgiEfpxfV5
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
عبدالملك الشمرري يسجل الهدف الأول للتعاون ⚽️🔥
الطائي 2 × 1 التعاون
#دوري_روشن_السعودي #الطائي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/SOimqtAAOp
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
جواو يعدل النتيجة للتعاون ⚽️🔥
الطائي 2 × 2 التعاون
#دوري_روشن_السعودي #الطائي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/4G0dMf6MWI
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024
هدددددف!⚽
ريمونتادا التعاون تقلب الطاولة على الطائي ⚽️🔥
الطائي 2 × 3 التعاون
#دوري_روشن_السعودي #الطائي_التعاون | #SSC pic.twitter.com/RyRkr4IVUt
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024