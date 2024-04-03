الرياضة

ريمونتادا التعاون تصعق الطائي

صحيفة البلادaccess_time25 / رمضان / 1445 هـ       3 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قلب فريق التعاون الطاولة على فريق الطائي، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية، في المباراة التي جرت مساء الثلاثاء، في حائل، ضمن الجولة 26 من دوري روشن.

سجل الطائي هدفين عن طريق كل من أندريه جوتو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20، وماركو دوغنادزيتش في الدقيقة 30.

وسجل للتعاون عبدالملك الشمري في الدقيقة 45+2. وشهدت الربع ساعة الأخيرة انتفاضة لفريق التعاون، حيث أدرك التعادل مع الدقيقة 73 عن طريق جواو بيدرو، قبل أن ينجح محمد الكويكبي في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 84.

 

بهذه النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة محتلاً المركز الخامس ومتساويًا مع الاتحاد صاحب المركز الرابع في الرصيد، بينما تجمد رصيد الطائي عند النقطة 22 في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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