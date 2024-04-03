تكريم المتميزين بلجان العفو بالقصيم

بريدة- واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالدور الذي تقوم به لجان العفو لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات، الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله.

جاء ذلك في تصريح لسموه بعد أن كرّم بمكتبه بديوان الإمارة، المتميزين من أعضاء لجان العفو بالمنطقة لعام 1444هـ، بحضور عدد من المسؤولين أعضاء اللجنة بالمنطقة.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن مشعل الدور الذي قام به أعضاء لجان العفو التي تضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على جهودهم في إنجاز العمل أولًا بأول وسرعة إطلاق المستفيدين من العفو الملكي الكريم وعودتهم لأسرهم.

كما استمع سموه إلى شرح موجز من مدير عام الحقوق سعود الرشيدي، الذي بيّن أن مجموع القضايا المنظورة من قبل اللجان لتطبيق قواعد العفو الملكي لعام 1444هـ ، بلغت 4702 قضية.