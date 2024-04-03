بـ 65 هاتريك.. رونالد يواصل كتابة التاريخ الكروي

محمود العوضي- جدة
يواصل قائد فريق النصر والمنتخب البرتغالي” كريستيانو رونالدو” كتابة التاريخ؛ حيث يعد رونالدو أكثر لاعب سجّل هاتريك بـ65 مرة؛ حيث أحرز 55 هاتريك منها مع الأندية، والعشرة الباقية رفقة المنتخب البرتغالي.
وآخر هاتريك سجّله كان في لقاء النصر مع فريق أبها، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد وقع كريستيانو رونالدو على أول هاتريك له في 12 يناير 2008 مع فريق مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد.
ويعتبر فريق أشبيلية الإسباني أكثر فريق سجل هاتريك أمامه بخمس مرات. ويُعد ريال مدريد هو أكثر فريق سجل رونالدو هاتريك بقميصه، برصيد 44 هاتريك (34 منها في الدوري الإسباني). والبقية كانت في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.
وشهد يوم 5 مايو 2010، أول هاتريك لرونالدو مع الريال أمام فريق مايوركا، وآخر هاتريك له كان في 18 مارس 2018، أمام فريق جيرونا.
– مع المان يونايتد واليوفي
شهدت فترة تألق رونالدو مع فريق مانشستر يونايتد تسجيله 3 مرات للهاتريك كانت في شباك أندية نيوكاسل يونايتد عام 2008، وتوتنهام، ونوريتش سيتي عام 2022.
ومع يوفنتوس الإيطالي سجل رونالدو الهاتريك 3 مرات؛ كانت من نصيب شباك أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم فريق كالياري مرتين في الدوري الإيطالي.
– مع النصر السعودي
مازال الأسطورة البرتغالية يكتب تاريخًا ناصعًا مع فارس نجد، فمنذ قدومه للعاصمة الرياض سجل رونالدو رفقة النصر الهاتريك 5 مرات كانت في شباك أندية( الوحدة” سوبر هاتريك، وضمك والفتح والطائي وأبها) في دوري روشن السعودي.
-مع منتخب البرتغال
أما مع المنتخب البرتغالي فكان أول هاتريك دولي لرونالدو له مع برازيل أوروبا في 6 سبتمبر 2013 أمام منتخب أيرلندا الشمالية. وقد سجّل الهاتريك منذ ذلك الحين 10 مرات مع المنتخب البرتغالي، كأكثر لاعب تسجيلًا للهاتريك في تاريخ كرة القدم الدولية، كانت في شباك منتخبات( أيرلندا الشمالية والسويد وأرمينيا وأندورا” سوبر هاتريك”، وجزر فارو وإسبانيا وسويسرا، وليتوانيا مرتين؛ منها مرة ” سوبر هاتريك” ولوكسمبورج).
– سوبر وميغا هاتريك
سجّل كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك (4 أهداف) عشر مرات كانت في شباك أندية( راسينغ سانتاندير، وإشبيلية، ورايو فايكانو، وإلتشي، وسيلتا فيجو، وجيرونا، والوحدة السعودي).
كما أحرز ميجا هاتريك (5 أهداف) مرتين كانتا في شباك ناديي” غرناطة وإسبانيول”.
النصر يستعرض بـ8 أهداف في شباك أبها✅
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️#دوري_روشن_السعودي #أبها_النصر | #SSC pic.twitter.com/c2GnCyhDh6
— SSC (@ssc_sports) April 2, 2024