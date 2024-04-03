«الشؤون الدينية» تكثف إهداء المصاحف

البلاد – مكة المكرمة

حرصت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، وبخاصة في العشر الأواخر منه على إثراء تجربة القاصدين بكتاب الله تعالى، من خلال تفعيل برنامج إهداءات المصاحف، الذي يُعنى بإهداء القرآن الكريم، الصادر عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إلى ضيوف الرحمن؛ ليكون خير زاد يحملونه إلى أوطانهم من الحرمين الشريفين، ويثري به رحلتهم الإيمانية؛ من منظور القرآن الكريم وأسسه، والسنة النبوية الشريفة ومعانيها.

ويستهدف برنامج إهداءات المصاحف طلاب العلم وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين خلال الشهر الفضيل؛ وتوفير المصاحف المترجمة المعاني التي يحتاجها إليها الزوار الناطقين بغير اللغة العربية.

يذكر أن برنامج إهداءات مستمر طيلة موسم رمضان المبارك وتم تكثيفه في العشر الأواخر من الشهر الفضيل؛ وتوزيع الآلاف من نسخ القران، عبر تفعيل النقاط المشتركة بالتعاون مع إدارات الرئاسة الدينية، لتبقى ذكرى يحملونها من مهبط الوحي ومنبع الرسالات تخلد لهم الرحلة الإيمانية.