الرياضة الرياض تستعد لبطولة العالم للمبارزة بـ 60 ملعبا

الرياض ـ هاني البشر

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب استعدادها لاستضافة البطولة في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 12-20 ابريل الجاري. وأنهت اللجنة تجهيز 60 ملعباً لمنافسات البطولة وفق أعلى المعايير المطابقة للاتحاد الدولي للمبارزة، إضافة الى الأجهزة المستخدمة في تقنية الفيديو المساعد VAR. ويشارك في البطولة 1700 مبارز ومبارزة من أكثر من 100 دولة، وستتوافد بعثات المنتخبات ابتداءاً من الجمعة المقبل الموافق 5 ابريل 2024 لإقامة معسكر دوليا قبل انطلاق البطولة. وسيمثل التحكيم السعودي في البطولة 7 حكام وهم عدنان السالمي وتركي المطيري وعبدالله بوكويمل ومحمد هزازي وحاسن القرشي ومنصور الشمري ومحمد العابد.