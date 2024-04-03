البحرين البحريني يتوج بلقب بطولة أندية غرب آسيا 2024 بجدة

البلاد- جدة
حقق نادي البحرين البحريني لقب بطولة أندية غرب آسيا 2024، التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-2، وذلك على صالة وزارة الرياضة بجدة.
وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، ورئيس اتحاد غرب آسيا طارق الزعبي فريق البحرين البحريني صاحب المركز الأول، الذي حافظ على لقبه للمره الثانية على التوالي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على الفحيحيل الكويتي ودربنديخان العراقي، ثم تغلب على السد القطري في دور الثمانية، وتجاوز نظيره سار البحريني بصعوبة في الدور نصف النهائي، ثم فاز على الاتحاد في ختام المنافسة.
وكان الاتحاد قد تصدر المجموعة الثانية في الدور التمهيدي بعد فوزه على غزير اللبناني والسد القطري، وتجاوز التضامن الكويتي في دور الثمانية، وعبر قطر القطري في الدور نصف النهائي.
على صعيد متصل، توج نادي عالي البحريني بالمركز الأول لفئة السيدات بعد فوزه 3-2 على نادي الفتاة الكويتي في المباراة النهائية بعد اجتيازهما الدور التمهيدي، والدور نصف النهائي التي شهدت تفوق نادي عالي البحريني على حمادة الأردني، وتجاوز الفتاة الكويتي لنادي المرأة القطري بصعوبة.
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